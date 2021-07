Nainggolan aspetta il Cagliari e intanto scherza: “Ho letto che…”

Simone Inzaghi ha concesso qualche giorno di riposo e Radja Nainggolan ne ha approfittato per trascorrere qualche giorno in Sardegna

Simone Inzaghi ha concesso qualche giorno di riposo alla squadra e Radja Nainggolan ne ha approfittato per trascorrere qualche giorno in Sardegna. In attesa di definire il suo ritorno a Cagliari, il Ninja ha voluto scherzare sui social pubblicando un'immagine autoironica: "Ho letto che beve fa male, ho smesso de legge".