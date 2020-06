Allarme in casa Cagliari: Nainggolan salta l’allenamento per un affaticamento muscolare

Il Cagliari è in allarme. Nainggolan non si è allenato con il resto del gruppo: lo ha rivelato lo stesso club in una nota pubblicata sul sito ufficiale: “Non ha partecipato alla seduta con i compagni per un affaticamento muscolare”, è stata la spiegazione del club rossoblù. La squadra di Walter Zenga si allenerà nuovamente domani pomeriggio. Il centrocampista, in prestito al club sardo dall’Inter, potrebbe rientrare alla corte di Conte e restarci per la prossima stagione. Sono in corso diverse riflessioni sul suo futuro.

(Fonte: cagliaricalcio.com)