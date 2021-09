Nainggolan: “La patente? Una seccatura. Pagherò per i miei errori. La gente preferisce…”

In visita all'ospedale pediatrico Koningin Paola di Anversa, il belga ha risposto alle domande dei giornalisti presenti

Radja Nainggolan ieri ha regalato un sorriso a molti bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Koningin Paola di Anversa. Il giocatore ha consegnato giocattoli e non si è sottratto alle domande dei giornalisti. "La patente? Una seccatura!", dice l'ex Inter a cui è stata sospesa a causa di velocità eccessiva e guida in stato di ebbrezza. "Quando mi è stato chiesto di farlo, non ho esitato un secondo. È bello finire in prima pagina ma in modo positivo, non è vero? Le persone parlano facilmente e preferiscono parlare di cose negative".

"Quello che è successo è successo. E mi assicurerò che non accada di nuovo in futuro. Ma non mi interessa cosa ne pensa il mondo esterno, davvero, mi limito a scrollare le spalle. So che sono un esempio per i miei figli. Gli errori che ho commesso sono stati discussi all'interno della mia famiglia. E pagherò per i miei errori. Ma solo perché commetto errori come persona non significa che io sia un cattivo padre".