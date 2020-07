Cagliari, Passetti: “Nainggolan? Ne parleremo a fine campionato. Sarà complicato…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale del Cagliari Mario Passetti ha parlato così di Radja Nainggolan, tornato in Sardegna in estate in prestito dall’Inter: “Ne parleremo a fine campionato, mancano tante partite. La situazione è quella che conoscete tutti, non c’è niente di nuovo. Se fosse possibile trattenerlo, si farà quello che si può fare. Se ne discuterà a fine campionato. Sarà molto complicato e andrà oltre la volontà delle parti, ma si proverà“.

(Sky Sport)