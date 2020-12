Cagliari, torna Nainggolan. GdS: “Non si è mai sentito parte del progetto dell’Inter. È rimasto male…”

Il 2020 del Cagliari si chiude con il botto di fine anno. Il presidente Giulini regala ai tifosi e al tecnico Di Francesco il regalo più desiderato: il ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Il ‘Ninja‘ si appresta a iniziare la terza avventura con la maglia del Cagliari e potrà indossare a partire dal prossimo 6 gennaio nuovamente la maglia numero 4 del club sardo.

La Gazzetta dello Sport spiega: “Radja, amante della ribalta, non si è mai sentito parte del progetto interista ed è rimasto male quando il Cagliari non lo ha potuto riscattare tra settembre e ottobre. Il presidente Zhang ha stoppato l’accordo già esistente tra Giulini e Beppe Marotta e ha ritenuto il belga un calciatore da cedere per 10 milioni senza sconti. Perché con un contratto di 4 milioni e mezzo per altre due stagioni e un valore determinato dall’avventura cagliaritana non poteva regalarlo. Il Ninja ha messo il broncio, Conte lo ha messo subito da parte e per le vacanze natalizie il centrocampista si è precipitato a Cagliari ritrovando il calore degli amici, in testa a tutti Andrea Cossu che fa parte dell’area tecnica rossoblù e ha caldeggiato il suo ritorno“. Accordo raggiunto sulla base del prestito secco fino a giugno.

Ora bisognerà capire quali sono le idee dell’allenatore del Cagliari Di Francesco: “Deciderà come impiegarlo, ma è chiaro che ha già tutto in mente. Il Ninja nel 4-2-3-1, diventato il modulo principale (ci sono sempre il 4-3-3 e il 3-5-2 utilizzato a Roma) può giocare nel centrocampo a due con il regista romeno Razvan Marin, così come può sviluppare maggiormente le attitudini offensive agendo a destra tra i tre (con Joao Pedro e Sottil) dietro la punta Simeone. In quel caso sarebbe Nandez a interdire con Marin, oppure, se arriverà il marocchino Bourabia, con Nandez insieme a Radja tra i tre e il sacrificio di Sottil. Tutte soluzioni che il tecnico sperimenterà a breve. Sicuramente ritroverà un campione motivato che non vedeva l’ora di tornare nella sua Cagliari“.