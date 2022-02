Inter, retroscena Nainggolan: “Spalletti? Ecco cosa faceva Appiano all’una di notte”

Il Ninja racconta a OCW Sport un curioso e divertente retroscena riguardante Luciano Spalletti ai tempi dell'Inter

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di OCW Sport, Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così di Luciano Spalletti, raccontando anche un curioso e divertente retroscena: "Mi ci rivedo caratterialmente, lui è uno che non fa le cagate che faccio, ha sempre camminato dritto: lui è talmente impulsivo, che ti viene addosso da uomo e non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. E' una cosa buona ma non è accettata da tutti a volte: non ha paura di nessuno, ragiona così. E' un animale fisicamente: quando eravamo all'Inter avevo la camera al primo piano vicino alla palestra e lui all'una di notte faceva le trazioni".