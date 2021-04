Nainggolan rientra all’Inter a giugno. “Ritorno a Cagliari impossibile se…”

Il prestito del belga scadrà il 30 giugno, poi il futuro resta un rebus: tutto dipenderà dal fine stagione del Cagliari

E' tutto da scrivere il futuro di Radja Nainggolan . Il prestito del belga al Cagliari scadrà il 30 giugno, ma cosa sarà di lui nella prossima stagione dipenderà dall'esito del campionato del club sardo. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Le cose fino a questo momento non hanno funzionato come lo stesso Ninja si sarebbe aspettato e ora dovrà cercare di dare il meglio di se in queste ultime nove giornate di campionato anche perché a fine stagione farà rientro in nerazzurro.

Il contratto che lo lega al club milanese si chiuderà solo nel giugno 2022 e questo sarà il momento decisivo per scrivere anche il futuro di un giocatore ancora incerto su quello che sarà. Il Cagliari potrebbe tentare di strapparlo all’Inter ma tutto dipenderà da come si chiuderà questa travagliata stagione perché senza la salvezza, il discorso sarebbe impossibile. E un traguardo così difficile da raggiungere passa da sfida impossibile come quella contro i nerazzurri per le quali servirà un Nainggolan in vena di magia. Senza, sarà difficile riuscire ad uscire indenni da San Siro".