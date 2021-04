Mercato, tesoro prestiti? Sei in bilico: “E l’Inter può riportare a Milano un nome”

C'è mezza squadra in prestito, in attesa di conoscere il primo futuro. Piazzare gli esuberi al giusto prezzo diventa quasi un'impresa

C'è mezza squadra in prestito, in attesa di conoscere il primo futuro. In una situazione difficile come quella attuale, piazzare gli esuberi al giusto prezzo diventa quasi un'impresa che, se completata al meglio, può garantire un tesoretto utilissimo per puntare ai grandi colpi in entrata. E, in questo senso, l'Inter può teoricamente contare su molte fiches. Perché, come detto, sono tanti i giocatori nerazzurri attualmente in prestito in altre squadre che a fine stagione potrebbero dire definitivamente addio ai nerazzurri o, in alternativa, tornare ad Appiano Gentile. La lista è lunga e comprende: Joao Mario (il più sicuro di andarsene a titolo definitivo), Nainggolan, Dalbert, Lazaro, Gravillon e Di Gregorio.