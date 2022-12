Nainggolan libero da vincoli, può tornare al Cagliari. “Viene identificato…”

Radja Nainggolan potrebbe tornare a Cagliari, in Serie B. Il calciatore, sorpreso a fumare mentre era in panchina con l'Anversa, sarà un giocatore senza vincoli in questo mercato e pare che in Sardegna siano interessati a riaverlo.

Pare abbia detto sì proprio il nuovo tecnico del club rossoblù, Claudio Ranieri. "Lo identifica come primo attore per una rinascita del club in prospettiva di un inserimento della squadra in zona “play-off” dopo un girone di andata condito da contestazioni e malumori. La società ha agito per il meglio e rafforzerà l’organico con una serie di elementi graditi all'allenatore", scrive TuttoSport a proposito dell'ex Inter.