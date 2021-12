Nainggolan: “L’Italia mi manca. Seguo ancora l’Inter, ho tanti amici lì. Ma non…”

Il centrocampista dell'Anversa continua a seguire le sue ex squadre

Diciassette anni non si dimenticano. Radja Nainggolan è nato in Belgio, ma è in Italia che si è affermato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, soprattutto quando indossava la maglia della Roma. Intervistato da Nieuwsblad, il Ninja conferma di seguire con attenzione le sue ex squadre: "Certo che mi manca l'Italia, ci ho giocato e vissuto per diciassette anni. Ma nostalgia di casa, no".