Cagliari, lite nello spogliatoio? Interviene Nainggolan: “A molti scotta la tastiera”

Radja Nainggolan è ancora un giocatore dell’Inter, ma sta giocando in prestito al Cagliari. Nelle scorse ore si era parlato di una lite tra Pavoletti e Birsa, ma il centrocampista belga ha smentito sui social con un lungo messaggio.

«Ora la tastiera del telefono scotta a molte persone. Ci sono persone che raccontano delle storie in delle note vocali assolutamente assurde. Ora parlano tutti e poi dicono che vogliono bene al Cagliari. Buonanotte a tutti quelli che vogliono andarci contro. Per concludere, non c’è nessun litigio dentro lo spogliatoi», ha scritto in una storia di Instagram per allontanare voci di dissidi tra compagni.

Anche Pavoletti, sul suo profilo, ha confermato la versione dell’ex nerazzurro: “Ragazzi, non scherziamo – ha scritto l’attaccante rossoblù – ma quale lite?”.