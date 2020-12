Inter, Nainggolan torna al Cagliari? TS: “Cambia la posizione di Suning. Dopo Natale…”

“Arturo Vidal c’è ma – a meno di sorprese – ripartirà dalla panchina Chi invece è tornato a casa dopo l’allenamento è Radja Nainggolan. Scelta tecnica: il belga è guarito dal fastidio muscolare patito nei giorni scorsi ma (da un po’) non è più sintonizzato sul progetto”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito al presente e futuro del centrocampista belga. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ipotesi di un ritorno a Cagliari è sempre più concreta. “Dopo Natale i club si ritroveranno per trovare una soluzione che faccia tutti contenti, dopo che Suning si è ammorbidito sul niet al prestito”, aggiunge il quotidiano che intanto ribadisce come Vidal sia recuperato ma che, allo stesso modo, dovrebbe partire titolare contro il Verona.