Il futuro di Nahitan Nandez, centrocampista uruguayano in scadenza di contratto con il Cagliari e più volte accostato all'Inter in passato, potrebbe essere alla Roma. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "A forza di parlarne da settimane, a forza di vederlo accanto al tecnico e amico Daniele De Rossi nelle foto social degli ultimi anni, alla fine Nahitan Nandez - anima del Cagliari in scadenza di contratto - sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore della Roma".

"L'uruguaiano arriverebbe a parametro zero dal primo luglio. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire. E la trattativa tra l'agente del giocatore, l'uruguaiano Pablo Bentancur, e la società sembra essere ormai al punto di svolta. Il procuratore avrebbe proposto al club un contratto triennale, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2milioni di euro più bonus. L'affare dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni, non appena s'insedierà il nuovo d.s. giallorosso, Florent Ghisolfi".