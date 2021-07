Inter, sponsor d’eccezione per Nandez: Nainggolan lo “raccomanda” a Inzaghi

Il tecnico nerazzurro ha chiesto al centrocampista belga informazioni sull'uruguaiano, in procinto di arrivare a Milano

L'Inter stringe i tempi per Nahitan Nandez: il centrocampista uruguaiano rimane il primo obiettivo di mercato dei nerazzurri, e nei prossimi giorni potrebbero registrarsi importanti novità. Per lui, come scrive La Gazzetta dello Sport, è arrivato uno sponsor d'eccezione: "Simone Inzaghi ha chiesto informazione sull’uruguaiano a chi lo conosce bene. Nulla di tecnico o tattico, visto che l’allenatore è un estimatore di Nandez da tempo. Piuttosto, ha voluto sapere qualcosa di più del carattere del guerriero del Cagliari. Ne ha parlato con Radja Nainggolan, compagno di Nahitan nelle ultime due stagioni: il belga ha avuto parole al miele per Nandez, professionista serio che sa fare gruppo e legare con i compagni e che in campo non conosce la parola “risparmiarsi”. Curioso che l’ultimo sponsor sia proprio Nainggolan, che vede il suo futuro legato in parte all’arrivo di Nahitan a Milano".