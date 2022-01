Mandato d’arresto per Nandez? Il giocatore risponde: “Fatti falsi, ho fatto denuncia”

Nahitan Nandez risponde in merito alla notizia di un presunto mandato d'arresto nei suoi confronti per violenza domestica

E' quanto si legge in una nota del giocatore del Cagliari e della nazionale uruguaiana, Nahitan Nández in riferimento alla notizia di un mandato d'arresto nei suoi confronti per presunta violenza verso la sua ex compagna, rilanciata dall'emittente Telemundo e ampiamente commentata dai media in Uruguay e Argentina. Il testo completo del comunicato è stato rilanciato stavolta da un altro canale televisivo del suo Paese, il Subrayado.