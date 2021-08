Nandez verso l’Atalanta? “Ma non è da escludere una riapertura tra Cagliari e Inter”

Per Nandez, Inter e Cagliari potrebbero riavviare i contatti negli ultimi giorni di mercato anche se c'è anche l'Atalanta interessata

Dopo essere stato per settimane nel mirino dell'Inter e vicino al trasferimento, ora per Nandez prende corpo l'ipotesi Atalanta. La Dea e il Cagliari stanno studiando una trattativa che prevederebbe uno scambio di prestiti tra l'uruguayano e Lammers, che piace ai sardi. L'affare non è in dirittura d'arrivo perché i due club devono ancora trovare l'intesa sulle cifre, dato che il Cagliari è disposto a cedere in prestito l'ex Boca solo a fronte di un prestito con obbligo per oltre 25 mln di euro. "Non a caso la trattativa con l’Inter si è arenata per la proposta nerazzurra di soli 2 milioni di prestito. Anche se negli ultimi giorni i discorsi tra Cagliari e Inter potrebbero riaprirsi. Poi c’è da considerare la volontà dei giocatori, alla ricerca di nuove esperienze", commenta La Gazzetta dello Sport che, poi, cancella l'opzione Tottenham, con gli Spurs non più interessati.