Cagliari, tegola Nandez: altro infortunio per l’uruguayano, stagione finita?

Slitta il ritorno in campo del centrocampista del Cagliari Nandez: nuovo infortunio proprio mentre stava recuperando da quello rimediato due mesi fa in Coppa Italia contro il Sassuolo, l'unica gara disputata nel 2022. Difficile valutare i tempi di rientro dell'uruguaiano. Il comunicato del Cagliari parla di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento.