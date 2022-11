Nani: “Mondiali senza Italia? Sto male, è assurdo. La sorpresa? Il Qatar…”

Le dichiarazioni del dirigente nel giorno dell'apertura dei Mondiali 2022 in programma in Qatar fino al 18 dicembre prossimo

Il direttore sportivo Gianluca Nani ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dei Mondiali in Qatar, che prendono ufficialmente il via oggi con la cerimonia d'inaugurazione e la gara d'apertura tra i padroni di casa e l'Ecuador:

"Il Qatar per me può essere la rivelazione, ha parecchi calciatori naturalizzati presi dal Brasile. Lavorano da tanto per questo Mondiale. Nessuno gli dà credito, ma suggerisco di fare attenzione. Può essere la sorpresa del Mondiale. Poi le favorite sono sempre le solite".