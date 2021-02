Europa League – Napoli, rimonta a metà: batte il Granada ma non basta. Ok Arsenal e Ajax

Finisce ai sedicesimi di finale l'avventura europea del Napoli. Avanzano agli ottavi l'Arsenal e l'Ajax

Finisce ai sedicesimi di finale l'avventura europea del Napoli. Alla squadra di Gattuso non è bastato il 2-1 contro il Granada, con gli spagnoli forti del 2-0 dell'andata. I partenopei sono partiti a razzo trovando subito il gol con Zielinski. La partita sembrava incanalarsi sui giusti binari, ma al 25esimo ha trovato il pari con Montoro. Nella ripresa il Napoli è tornato in vantaggio con Fabian Ruiz al 59esimo, ma l'assedio finale non è bastato a scardinare la difesa degli spagnoli.