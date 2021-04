Giordano (CdS): “Napoli, Allegri solo con la Champions. Spalletti primo nome”

Intervenuto a Tutti Convocati, Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sul futuro della panchina del Napoli

"Sono già separati in casa il Napoli e Gattuso e non penso ci sia la possibilità di recuperare un rapporto che si è logorato, forse ancora prima della crisi tecnica di risultati, poi sotto il profilo personale. De Laurentiis avrà già individuato una serie di nomi. Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Spalletti davanti agli altri. Il sogno è Allegri se dovesse andare in Champions. Per l'Europa League se non Spalletti l'altro nome è De Zerbi".