Il Napoli punta Belotti, in quota vive le opzioni Fiorentina e Milan. L’Inter…

Il pensiero dei bookmakers sul futuro sull'ormai ex attaccante e capitano del Torino: tutte le possibile destinazioni

Andrea Belotti, dopo il mancato rinnovo con il Torino, è pronto a rimettersi in gioco con una nuova squadra. A meno di un mese dall'inizio del campionato l'attaccante non ha ancora una destinazione certa, rendendolo così uno dei prossimi uomini mercato. Tra le società interessante, secondo i betting analyst di Sisal, c'è il Napoli in pole position, a quota 3 mentre un approdo alla Fiorentina vale 7,50 volte la posta.