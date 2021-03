Serie A, Insigne trascina il Napoli, 3-1 al Bologna: 4° posto a 3 punti

Il Napoli di Gattuso batte 3-1 il Bologne nel posticipo del 26esimo turno di Serie A e si porta a tre lunghezze dal quarto posto

Il Napoli cala il tris al 'Maradona' e batte il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Nel posticipo del 26esimo turno di campionato, la formazione di Gennaro Gattuso conquista il terzo risultato utile di fila in campionato - dopo la vittoria contro il Benevento e il pari rocambolesco a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 3-3 - e sale a quota 47 punti, portandosi a tre punti (ma con una partita in meno) dal quarto posto, occupato dalla Roma.