Dopo il 6-0 inflitto alla Fiorentina, il Napoli non riesce a dare continuità in campionato. Nonostante il vantaggio arrivato dopo pochi secondi dall’inizio del match grazie a Lozano, la squadra di Gattuso si fa rimontare e perde 3-1 in casa del Verona (Dimarco, Barak, Zaccagni). Nell’altra gara delle 15, continua il periodo nero del Cagliari che cade in casa del Genoa (Destro).