“La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia”.

Con questo post comparso sul profilo Twitter del Napoli, la società partenopea conferma di fare ricorso in merito alla sentenza del Giudice Sportivo che ha optato per il 3-0 a tavolino in favore della Juventus e inflitto un punto di penalizzazione ai campani.