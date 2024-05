Di Lorenzo contestato da alcuni tifosi del Napoli dopo le voci sull’addio

Il suo agente nei giorni scorsi ha dichiarato che avrebbe intenzione di lasciare il Napoli. E Di Lorenzo era stato accostato pure all'Inter come possibile alternativa per un'eventuale partenza di Dumfries. Nelle scorse ore però le indiscrezioni che parlano dell'imminente arrivo di Conte sulla panchina del Napoli sono state affiancate da quelle sulla permanenza del giocatore. Pare che sia gradito proprio al futuro allenatore del club di De Laurentiis.

Questo non è bastato per evitargli le contestazioni. Alcuni tifosi non sono stati molto carini con il calciatore e sui social le immagini sono state condivise dal profilo Dna Bomber. Tanti i tifosi del Napoli solidali col calciatore: "Ci credo che voglia andarsene, guarda come viene trattato".