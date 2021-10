Da Napoli, De Maggio: “Ag Insigne in sede Inter? Non vuol dire nulla. Il motivo…”

Il commento del giornalista vicino al club di Aurelio De Laurentiis a proposito della visita in viale della Liberazione di Pisacane

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato l'arrivo in sede Inter di Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, nella giornata di ieri. Questa la sua spiegazione ai microfoni di Radio Goal: "Il fatto che il procuratore di Insigne sia andato nella sede dell'Inter non vuol dire nulla. All'Inter Pisacane ha anche D'Ambrosio, dunque è possibile che si siano incontrati per il suo assistito nerazzurro. Non va per forza ricollegato ad Insigne".