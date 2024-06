Napoli, De Maggio: “Su Buongiorno si è inserita l’Inter. Cairo spera…”

Nel corso della trasmissione Radio Goal, Valter De Maggio ha parlato della situazione di Di Lorenzo. Inoltre il giornalista ha svelato l'inserimento dell'Inter per Alessandro Buongiorno: "Di Lorenzo ha ribadito che a Napoli non ci vuole restare. Ha già scelto che non andrà in ritiro dopo le due settimane di ferie post fine Europeo".

Se dovessero decidere di mandarlo in tribuna per 4 anni Di Lorenzo non avrebbe problemi ad accettarlo. Manna rivedrà Giuffredi per riaggiornarsi riguardo Di Lorenzo ma anche per parlare del rinnovo di Folorunsho. Per quanto riguarda Buongiorno si è inserita l'Inter e questo fa il gioco di Cairo, che spera nell'asta al rialzo".