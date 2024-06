Il ritorno in nerazzurro per Marko Arnautovic è stato segnato da qualche infortunio e prestazioni non sempre convincenti. Per questo in casa Inter rimane sempre viva l'idea di cedere l'attaccante austriaco per fare spazio ad Albert Gudmundsson. Piazzare Arnautovic non sarà semplice, per questo l'Europeo può diventare una vetrina importante.