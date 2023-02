EDICOLA CDS – Napoli, così si fa: azzerato il debito, è un modello di gestione

"Napoli, così si fa". Recita così il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport in merito al Napoli che vince anche fuori dal campo

"Napoli, così si fa". Recita così il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport in merito al Napoli: "Bilancio 2022: azzerato il debito, è un modello di gestione", si legge. La copertina è dedicata a Dybala e Di Maria: "Campioni del mondo, fanno la differenza anche per noi in Europa".