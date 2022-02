Napoli, un solo dubbio per Spalletti contro l’Inter: ci sarà Koulibaly?

Per la sfida di questa sera contro l'Inter, il tecnico degli azzurri Spalletti dovrà decidere se far partire dal primo minuto Koulibaly

"L’unica perplessità in un ritiro in cui sembra che la formazione sia scolpita tra le pareti delle stanze dell’albergo resta dunque quella, con Koulibaly in lievissimo e neanche percettibile vantaggio su Juan Jesus, ma per colpa dei fusi orari e di una stanchezza che potrebbe essere fisiologica. Poi il Napoli pare fatto, è quello di sempre, con Lobotka in regia, al fianco di Fabian Ruiz; con Zielinski alle spalle di Osimhen; con Politano (ovviamente) a destra e Insigne (chiaramente) a sinistra; con Ospina che batte ancora Meret", si legge sul Corriere dello Sport.