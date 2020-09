Tra gli obiettivi che da settimane associano all’Inter c’è Emerson Palmieri. Secondo quanto riporta Skysport il giocatore resta in orbita nerazzurra, ma di lui si è parlato anche a Napoli. I dirigenti del club partenopeo ne avrebbero parlato con alcuni intermediari. In questo momento è un’ipotesi che la società di De Laurentiis prende in considerazione se dovesse partire Ghoulam e se si potesse chiudere l’operazione in prestito.

(Fonte: SS24)