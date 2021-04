Lazio, Farris: “Napoli avversario temibile, non a caso ha messo in difficoltà l’Inter”

Alla vigilia della gara col Napoli, Massimiliano Farris, secondo di Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa

Alla vigilia della gara col Napoli, Massimiliano Farris, secondo di Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa. "Non giudico io il cammino del Napoli, ci pensano i loro stessi numeri. Ha vissuto un periodo di difficoltà ma ne è uscita più forte, sia nell’allenatore, che nella qualità dei propri elementi in rosa e nel gioco".