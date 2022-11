Napoli, nuovo furto ai danni di un calciatore: rubata l’auto della moglie di Kim

Dopo Kvaratskhelia, questa volta è il turno di Kim: secondo furto d'auto nel giro di un paio di giorni ai danni di un calciatore del Napoli. Venerdì sera, a Posillipo, è stata rubata la Fiat 500 della moglie del difensore sudcoreano Kim. La vettura era parcheggiata in strada, nei pressi della sua abitazione. Due giorni fa, a Cuma, era stata rubata la Mini Cooper di Khvicha Kvaratschelia: in quel caso i ladri erano entrati in casa del georgiano e si erano impossessati delle chiavi dell'auto, poi ritrovata poche ore dopo nel Casertano.