Napoli, Giuntoli: “Siamo molto carichi. Ancora undici finali in cui far bene”

Le considerazioni del direttore sportivo degli azzurri prima del calcio d'inizio del match col Milan

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara col Milan in programma stasera. Queste le sue considerazioni: "La partita è molto importante, da vincere per i tifosi e per il club. Siamo molto carichi, speriamo di fare una grande partita. E' l'anno giusto? Presto per dirlo, undici partite sono tante, a prescindere da stasera. Ci sono undici finali e noi dovremo essere bravi. Stasera quanto è determinante? E' importante".