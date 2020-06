“In un San Paolo sanificato, bonificato e senza pubblico, c’è da capire dov’eravamo rimasti. Tre mesi di clausura sono lunghi. Stravolgono gerarchie, permettono recuperi, lasciano incognite, cambiano abitudini. Una su tutte, i nerazzurri voleranno in giornata a Napoli, per ridurre i rischi”, scrive il Corriere della Sera a proposito della gara Napoli-Inter in programma tra qualche ora al San Paolo.