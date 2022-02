Napoli-Inter, fuga o sorpasso: partita chiave, Milan e Juventus osservano

Va in scena oggi alle ore 18 allo stadio Maradona il big match della venticinquesima giornata di campionato

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma, l'Inter punta a riprendere la marcia anche in campionato, dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno nel derby contro il Milan: i nerazzurri affrontano oggi alle 18 il Napoli dell'ex Spalletti, in una gara che può dire molto nella corsa scudetto. Una partita importante, seppur non ancora decisiva, come scrive La Gazzetta dello Sport: "A 14 partite dal termine, con vantaggi minimi, non esistono partite decisive. Ma la partita di Napoli non è solo importante. È molto di più. Se l’Inter vince, con il bonus del match da recuperare e la sola trasferta allo Stadium come scoglio grosso, riprende la fuga interrotta dal derby, scoraggia la concorrenza e si prepara a gestire. Se invece vince il Napoli, si carica a mille, come Diego nel tunnel quel giorno. Ha già battuto Juve e Milan, il terzo scalpo eccellente gli darebbe la conferma di poter battere i migliori. E si lancerebbe nello sprint di primavera con il cuore in fiamme e la rosa tornata al completo. Spettatori interessati Pioli, che cova il suo sorpasso, ma anche Allegri, più di quanto non dica. Sa che il sottile sogno di scudetto della Juve passa necessariamente da un crollo dell’Inter".