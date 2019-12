RIVALI/ Napoli, l’ex Giordano: “La gara con l’Inter ci dirà se la nottata è passata”

Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli, ha parlato del momento degli azzurri in vista della gara con l’Inter: “Solo le prossime partite ci diranno quanto è stata importante la vittoria con il Sassuolo. Certo, vincere aiuta a superare i migliori delicati in maniera migliore e più in fretta. Ma chiaramente servirà continuità nei risultati. Se vinci una volta sola e non dai seguito è come se non avessi fatto nulla. Una vittoria arrivata all’ultimo è importante anche per l’aspetto del morale e dell’ambiente che si rasserena un po’. Ora ci sono due belle partite, contro Inter e Lazio e questo farà capire se avrà superato (come si dice a Napoli) ‘a nottata oppure no”, ha detto ai microfoni de ‘Il Roma’.