Samp-Napoli, Lozano ammonito: era diffidato e salterà la gara contro l’Inter

Per il match contro i nerazzurri Gattuso dovrà fare a meno di Hirving Lozano

Domenica sera l'Inter affronterà il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Partita importante per entrambe le squadre: per i nerazzurri per raggiungere quella meta tanto ambita che si chiama scudetto. Per i partenopei per non perdere il treno Champions.