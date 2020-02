Coppa Italia, Napoli-Inter: il club azzurro chiama raccolta i tifosi con un’offerta speciale

L’andata è finita uno a zero per il Napoli. La semifinale di ritorno di Tim Cup contro l’Inter si gioca al San Paolo il 5 marzo e il club partenopeo chiama a raccolta i suoi tifosi.

Formisano, il capo delle operazioni della società di De Laurentiis, ha spiegato a Radio Kiss Kiss: “Nelle Curve gli abbonati compreranno il biglietto a 5 euro, mentre coloro che acquisteranno anche la partita con il Torino pagheranno 6-7 euro. Anche tutti gli altri prezzi sono bassi. Questa forma di premio per i tifosi consueti è riservata agli abbonati, che sono quelli che vengono sempre, ma anche a coloro che non sono abbonati, a cui basterà acquistare la gara di campionato casalinga più vicina per avere dei prezzi stracciati”.

(Fonte: repubblica.it)