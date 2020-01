I precedenti non fanno ben sperare l’Inter in vista della trasferta di Napoli. Il San Paolo è, infatti, uno stadio ostico per i nerazzurri, che non espugnano la città partenopea dal lontano 1997.

Discorso diverso per Antonio Conte: come riporta La Stampa, l’allenatore del club meneghino non ha mai vinto in carriera a Napoli.