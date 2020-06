Napoli-Inter, squadre allo stadio con 4 pullman: tutto sanificato al San Paolo

Si avvicina l’orario del calcio d’inizio di Napoli-Inter. La Gazzetta dello Sport sottolinea il grande rigore nel rispetto delle regole previste dal protocollo: “La zona di Fuorigrotta sarà presidiata dalle forze dell’ordine per evitare che si possano creare assembramenti di persone all’esterno dell’impianto. C’è anche un piano per quanto riguarda la viabilità. .La polizia municipale sorveglierà le vie d’accesso allo stadio. Se il Napoli dovesse accedere alla finale, è prevedibile che ci sia il solito carosello di auto festanti. Ieri mattina, la Napoli Servizi ha sanificato tutti i locali dello stadio, dagli spogliatoi delle due squadre a quelli degli arbitri e, soprattutto, ha igienizzato il percorso che porterà le squadre nei rispettivi stanzoni. Le squadre arriveranno divise su 4 pullman, due per team, così come previsto dal protocollo. Sanificati anche la sala stampa e la mix zone per le interviste. La stessa operazione verrà fatta al termine della partita, quando le squadre avranno lasciato lo stadio. Dopo stasera, il Napoli ritornerà a giocare al San Paolo domenica 28, contro la Spal”.