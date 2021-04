Repubblica: “Inter a +9 a 7 dalla fine il futuro si restringe paurosamente. Da dimostrare…”

Il giornale parla del pareggio contro il Napoli e di una dimostrazione di forza che i nerazzurri stanno dando e devono continuare a dare

All'indomani dalla vittoria dell'Inter sul Napoli arriva l'analisi della gara su Repubblica. Il giornale nazionale scrive che ora la squadra di Conte ha un compito. Dimostrare di non aver paura di un pareggio. Il traguardo scudetto è vicino e ogni partita porta con sé una palla sempre più pesante, come dice l'allenatore nerazzurro. "A vedere in campo l’Inter, non sembrava esserlo diventata poi tanto. A Napoli, contro un’avversaria vera mossa da motivazioni vere, si sono visti i primi inevitabili segnali di stanchezza di un gruppo che ha fin qui reso oltre ogni aspettativa, costringendo i detrattori ad attaccarsi alla polemica del bel gioco che non c’è, la stessa che veniva sollevata contro la Juve schiacciasassi di Allegri".