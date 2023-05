SM – Napoli-Inter, turnover pesante per Inzaghi e dubbio Onana: le ultime

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Simone Inzaghi starebbe pensando ad un turnover pesante in vista della sfida del Maradona contro il Napoli. In porta dovrebbe esserci Onana ma la febbre che ha colpito il portiere ex Ajax potrebbe far sì che a giocare sia Handanovic. In difesa, Acerbi e Darmian riposano: al loro posto spazio a De Vrij e D'Ambrosio, con Bastoni confermato come braccetto di sinistra.