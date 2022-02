Napoli-Inter, sfida tra chi segna di più e chi subisce meno. Di turnover non se ne parla

Altra sfida decisiva per l'Inter in campionato, dopo il derby di sabato scorso la squadra di Inzaghi sarà ospite stasera del Napoli

"Guai a fidarsi delle apparenze, che rischiano di fuorviare l’approccio e la lettura della sfida al vertice in programma oggi pomeriggio (ore 18) allo stadio Maradona. L’Inter è infatti la squadra che finora ha segnato di più in Serie A: 54 reti all’attivo, firmate da ben 16 marcatori differenti. Il Napoli è quella che ha incassato meno gol nelle prime 24 giornate di campionato: appena 16, secondo in Europa in questa speciale statistica solo al City di Guardiola. Eppure è proprio la capolista a fare leva con più frequenza su cinismo e pragmatismo, che Simone Inzaghi (costretto in tribuna dalla squalifica) ha ereditato in estate insieme alla panchina da Antonio Conte e che sta sfruttando a modo suo. I 13 clean sheet messi insieme dal gruppo di Luciano Spalletti sono invece il premio per un credo tattico agli antipodi: basato sul controllo esasperato del gioco e sulla permanenza quasi continua nella metà campo avversaria", scrive Repubblica.