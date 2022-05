Napoli, Juan Jesus: “Scudetto? Ci rifaremo. Oggi spero lo vinca l’Inter”

Le parole del difensore brasiliano ai microfoni di DAZN dopo l'ultima gara della stagione del club azzurro prima delle gare scudetto

Al termine di Spezia-Napoli, Juan Jesus ha parlato dell'annata in azzurro e anche della lotta scudetto che riguarda l'Inter sua ex squadra. Queste le parole del difensore: "Per questa stagione sono felice da 8 e non da 10, in questo percorso abbiamo sprecato qualcosa ma la squadra ha comunque fatto tanto e anche oggi ha onorato la maglia. Potevamo fare di più, siamo stati spesso al primo posto. Milan e Inter sono state capaci di prendere i risolutati e noi meno, ma proveremo a rifarci l'anno prossimo".