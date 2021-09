Napoli-Juve, bloccata la prevendita dei biglietti: gara ad alto rischio

Decisione dettata dall'Osservatorio nazionale: si attende il parere del Casms

Sarebbe dovuta partire oggi alle 12 la prevendita dei biglietti per Napoli-Juventus, match in programma sabato 11 alle 18. Così non è stato, però. Il motivo? Trattandosi di una partita ad alto rischio, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha deciso di fermare la vendita.

"Si attende ora il parere del Casms (comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive). Dovrebbe riunirsi oggi per decidere le modalità di vendita. Dunque per capire se i biglietti potranno essere comprati solo dai residenti in Campania o se, invece, sarà prevista una presenza di tifosi ospiti.", si legge sul sito della Gazzetta dello Sport.