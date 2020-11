EDICOLA / CdS: La Figc gela il Napoli: “Fu sleale”. Ricorso al Coni. Mancini teleguida l’Italia

Tutti gli argomenti di queste ore trovano spazio sulla prima pagina del Corriere dello Sport. A cominciare dalle conferma della Corte d’Appello sul 3-0 a tavolino alla Juve e un punto in meno al Napoli. La squadra di Gattuso non si era presentata a Torino e secondo i giudici sportivi della FIGC c’era un ‘dolo preordinato’. Confermato anche il Ko della Roma contro il Verona per il caso Diawara. Pronti i ricorsi dei club. Infine la presentazione della gara dell’Italia di Mancini, impegnata stasera nel test amichevole con l’Estonia. L’allenatore guiderà da casa il suo gruppo: ha il covid19. Tiene ancora banco la questione dei tamponi della Lazio.