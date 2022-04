Napoli, Koulibaly: “Se le vinciamo tutte e 8, al 90% vinceremo lo scudetto”

Le parole del centrale azzurro: "Sarà una battaglia dura fino alla fine, ma io sono pronto a lottare per regalare un sogno alla mia città"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli, ha parlato così della corsa scudetto: "Sarà una battaglia dura fino alla fine, ma io sono pronto a lottare per regalare un sogno alla mia città, che è Napoli. Sappiamo che sono tante, ma anche poche, per cui dovremo affrontarle come 8 finali. Più si va avanti e più le partite si fanno difficili, ma noi restiamo concentrati per lottare.