Napoli, Koulibaly suona la carica: “Non dobbiamo smettere di crederci”

Il messaggio rivolto dal difensore degli azzurri all’ambiente dopo la sconfitta con la Fiorentina che complica il discorso scudetto

C’è scoramento in casa Napoli dopo la sconfitta di oggi contro la Fiorentina. La delusione si è percepita chiaramente nelle parole di Luciano Spalletti, ma gli azzurri, ora a pari punti con l’Inter (che però hanno una gara in meno), non si danno per vinti. Ci ha pensato Kalidou Koulibaly ad inviare un messaggio all’ambiente: “Non dobbiamo smettere di crederci. Forza!”.