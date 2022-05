Napoli, Lobotka: “Scudetto era un sogno non ce l’abbiamo fatta. Ma l’anno prossimo…”

Le parole dell'azzurro: "Lo scudetto era il nostro sogno pero non ce l’abbiamo fatta, siamo contenti di essere arrivati in Champions"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato così della stagione degli azzurri: “Lo scudetto era il nostro sogno pero non ce l’abbiamo fatta, siamo contenti di essere arrivati in Champions, l’obiettivo delle prossime tre gare è vincerle tutte. Il nostro obiettivo ora è il terzo posto forse il secondo, cerchiamo di giocare al meglio e esprimere il nostro miglior calcio e quindi cercheremo di dare il massimo. Nella prossima stagione proveremo a vincere il campionato. Pensiamo a finire nel migliore dei modi questa stagione e poi ricaricheremo le energie in vista della prossima”.